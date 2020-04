Santa Casa de Jaú entrega mais 10 leitos de UTI

A Santa Casa de Jaú entregou nesta quarta-feira mais 10 leitos de UTI Adulto (Unidade de Terapia Intensiva), numa nova ala localizada no primeiro andar. O setor estava em reformas desde o ano passado e a sua utilização agora, conforme o provedor do hospital, Alcides Bernardi Junior, depende de autorização do Ministério da Saúde.

A reforma custou aproximadamente R$ 1 milhão, investimento feito com recursos próprios e doações.

São 10 novos leitos, podendo chegar a 30, de acordo com a necessidade. Com a entrega, a Santa Casa de Jaú passa a contar com 45 leitos de UTI, somados aos 35 já existentes. Tem mais leitos de UTI do que a soma de todos os hospitais da região de Jaú.

Por enquanto, o novo setor vai cuidar exclusivamente de casos suspeitos ou confirmados do novo Coronavírus. Os leitos são todos equipados com o que há de melhor na área da saúde, como respiradores pulmonares, monitores de sinais vitais e outros itens necessários para o funcionamento.

A infraestrutura do setor foi feito do zero, com a remodelação completa da rede de gases, de água quente e fria, elétrica e de internet. O sistema de exaustão foi pensado para que o ar seja sempre renovado, atendendo aos padrões exigidos pela Vigilância Sanitária. O ambiente é totalmente monitorado por circuito fechado de câmeras, trazendo mais segurança aos pacientes e aos profissionais da saúde.

RESPIRADORES

Na semana passada a Santa Casa lançou uma campanha para custear os 10 novos respiradores que serão utilizados nessa unidade de UTI. O valor total orçado é de R$ 900 mil.

As contribuições podem ser feitas em doações na agência do Banco Santander

Agência 0030, conta corrente 13000862-1, em nome de Irmandande de Misericórdia do Jahu.

Caso o doador resolva fazer uma transferência bancária (TED), terá que adicionar o CNPJ da Santa Casa, que é 50.753.631/0001-50.

Golpe

A Irmandade de Misericórdia do Jahu, mantenedora da Santa Casa Jahu, alerta a população de Jaú e região que pessoas estão utilizando, indevidamente, o nome do hospital para pedir dinheiro e doações que, supostamente, seriam revertidos para uma campanha de materiais hospitalares.

A Santa Casa esclarece que isso é um golpe! Nenhuma pessoa está autorizada a solicitar qualquer quantia em dinheiro em favor da instituição. Esse ato condenável é um atentado à solidariedade da população e ao trabalho sério desenvolvido pela Santa Casa de Jahu, em um momento tão delicado e sensível que o Mundo atravessa.





