Jaú tem 32 casos suspeitos do Coronavírus

No domingo, dia 29 de março, Jaú tinha 32 casos suspeiros de Coronavírus. Foram registradosn três óbitos desde o início da pandemia, mas nenhuma ainda confirmado que foi por Coronavírus. Os resultados dos exames não chegam do Instituto Adolfo Lutz. Três casos suspeitos foram descartados.

Na sexta-feira, uma carreata aconteceu em Jaú pedindo a volta das atividades comerciais, por conta da crise ecnômica. O prefeito Rafael Agostini descartou, por enquanto, suspender os efeitos do decreto que mandou fechar as atividades comerciais, salvo as exceções previstas.

Tenha contato com o mínimo de pessoas e mantenha as condições de higiene necessária.

- Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar;

- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

- Evitar tocar os olhos, nariz e boca;

- Não compartilhar objetos de uso pessoal;

- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado;

- Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar antisséptico de mãos à base de álcool;

