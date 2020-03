Jaú tem 30 casos suspeitos do Coronavírus

Na quinta-feira Jaú tinha 29 casos suspeiros de Coronavírus. Agora, neste sábado, informação que saiu nesta tarde, às 16h30, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, são 30 casos. Foram registradosn três óbitos desde o início da pandemia, mas nenhuma ainda confirmado que foi por Coronavírus. Os resultados dos exames não chegam do Instituto Adolfo Lutz. Três casos suspeitos foram descartados.

Na sexta-feira, uma carreata aconteceu em Jaú pedindo a volta das atividades comerciais, por conta da crise ecnômica. O prefeito Rafael Agostini descartou, por enquanto, suspender os efeitos do decreto que mandou fechar as atividades comerciais, salvo as exceções previstas.

Tenha contato com o mínimo de pessoas e mantenha as condições de higiene necessária.

- Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar;

- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

- Evitar tocar os olhos, nariz e boca;

- Não compartilhar objetos de uso pessoal;

- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado;

- Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar antisséptico de mãos à base de álcool;

Vamos juntos combater esse inimigo invisível!