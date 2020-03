Jaú tem 29 casos suspeitos do Coronavírus

Gráfico da Secretaria Municipal de Saúde

As informações são muito vagas da Secretaria Municipal de Saude de Jau. Apenas informam, no infográfico, que na quarta-feira Jau tinha 26 casos suspeitos de coronavirus e que agora, nesta quinta-feira, tem 29 casos. Aumentaram três casos em um dia: quem são? Onde estão? Estão internados ou e isolamento domiciliar? As informações são muito vagas. Existem três óbitos. Os resultados dos exames não chegam do Instituto Adolfo Lutz. Está certo que o Instituto tem muitos exames para analisar do Estado de São Paulo Inteiro. Mas.... a população fica preocupada. E com razão.

Vejam o dados repassados pela Secretaria Municipal de Saúde no final da tarde desta quinta-feira, 26 de março de 2020:

Tenha contato com o mínimo de pessoas e mantenha as condições de higiene necessária.

- Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar;

- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

- Evitar tocar os olhos, nariz e boca;

- Não compartilhar objetos de uso pessoal;

- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado;

- Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar antisséptico de mãos à base de álcool;

Vamos juntos combater esse inimigo invisível!