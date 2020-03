Retomada a vacina contra a gripe para idosos

A Secretaria de Saúde e Departamento de Vigilância Epidemiológica de Jaú, reiniciaram A 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus Influenza (Gripe) nessa quinta-feira (26/03). A campanha iniciada na terça-feira, foi interrompida por falta de doses, como aliás aconteceu em todo o Estado. Erro de estratégia da Secretaria de Saúde do Estado. Agora, vieram mais vacinas e a campanha foi retomda.

“Nesse primeiro momento, a campanha tem como público-alvo idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde. As pessoas acima de 60 anos serão vacinadas das 11h às 17h em todas as unidades básicas de saúde (UBSs) do Município. O horário foi antecipado para evitar a aglomeração de pacientes. Além disso, todas as crianças que necessitem tomar vacinas do calendário nacional de vacinação, ou seja, as vacinas de rotina, devem procurar as UBSs das 7h às 10h. Os moradores do Residencial Frei Galvão podem receber a vacina no posto de consulta médica existente no bairro no horário 9h às 11h às segundas, quartas e sextas-feiras. Lembramos que estamos vivendo uma pandemia de coronavírus no mundo e no Brasil. Vamos evitar aglomeração. Só dessa forma vamos evitar a proliferação do coronavírus. Dependemos da tranquilidade da população para que possamos executar nossas tarefas da melhor forma possível para atender a população jauense”, afirma a secretária de Saúde, Márcia Nassif.

Ainda conforme a secretária, Jahu recebeu mais oito mil doses da vacina. “Caso acabem as doses, o Ministério da Saúde enviará novo lote de vacina”.

A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. É de elevada transmissibilidade, com tendência a se disseminar facilmente. Pode ser transmitida de forma direta por meio de secreções das vias respiratórias de uma pessoa doente ao espirrar, tossir ou falar. A transmissão também acontece por meio indireto pelas mãos que, após contato com superfícies recentemente contaminadas por secreções respiratórias de um indivíduo infectado, podem levar o vírus diretamente para a boca, nariz e olhos. É importante lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou utilizar o álcool gel, e evitar tocar os olhos, a boca e o nariz após o contato com essas superfícies.

Os sintomas da gripe, em geral, são febre alta, calafrios, tosse, dor de cabeça, dor de garganta, cansaço e dores musculares.

Apesar da importância da vacina para prevenir a gripe, algumas pessoas precisam ficar atentas, pois há contraindicações. Indivíduos com histórico de reação alérgica grave às proteínas do ovo, crianças menores de seis meses e pessoas com doenças febris agudas não devem receber a vacina.

A campanha se estende até 22 de maio.

Serviço

Campanha de vacinação contra vírus Influenza, causador da gripe

Reinício em 26 de março

Local: nas unidades básicas de saúde

Horário: das 11h às 17h