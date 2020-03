Vacina da gripe acaba no primeiro dia

A Secretaria de Saúde e Departamento de Vigilância Epidemiológica de Jaú iniciram nesta segunda-feira (23/03) a 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus Influenza (Gripe) para os profissionais de saúde e população acima de 60 anos. As 7.400 doses de vacinas recebidas do Estado não foram suficientes nem para o primeiro dia, aliás, como aconteceu na maioria das cidades do Estado.

Segundo a secretária de Saúde, Márcia Nassif, as vacinas são enviadas pelo Ministério da Saúde para as secretarias do Estado, que repassa para os municípios. “O Município de Jaú recebeu 7.400 doses da vacina. Dessas doses, duas mil foram disponibilizadas para os profissionais da saúde dos hospitais do município e da Secretaria de Saúde. Foram enviadas para as unidades básicas de saúde (UBSs) 5.400 doses para vacinação dos idosos acima de 60 anos e para os profissionais que trabalham nessas UBSs e clínicas particulares. O cálculo da quantidade das doses que deve ser enviada para cada Município é feito pela Secretaria do de Saúde do Estado baseado em dados populacionais do IBGE. Em 2019, na primeira semana de vacinação, foram aplicadas aproximadamente mil doses. Esse ano a população está consciente da importância de receber essa vacina, e por isso a procura foi muito grande”.