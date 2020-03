Jaú tem 25 suspeitos de Coronavírus

Jaú tem até agora (24 de março), conforme dados oficiais da Secretaria de Saúde do Município, 25 casos suspeitos de Coronavírus. Destes, boa parte está em isolamento domiciliar, seis pessoas estão hospitalizadas na Santa Casa de Jaú, dentre elas, cinco estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e uma em enfermaria comum. Fora, registradas três mortes em Jaú, de pessoas idosas, nos últimos dias, duas que estavam na Santa Casa e uma no Hospital Amaral Carvalho. Nenhuma delas, no entanto, tem até agora o diagnóstico de morte por Coronavírus. Foram esses casos notificados como de síndrome respiratória aguda grave, mas aguardam resultados do Instituto Adolfo Lutz, que demoram de sete a 10 dias para retornar.

Os dados foram informados pela médica infectologista Paula Tokunaga, da Secretaria Municipal de Saúde. “Reforço que não há nenhum caso confirmado por coronavírus em Jaú. Agradeço a colaboração de todos”, diz a médica Paula Tokunaga.

Nos últimos dias, a metodologia de contagem de casos suspeitos foi alterada pelo Ministério da Saúde porque todo o Brasil já tem transmissão local. A partir de então, todo mundo que estava internado com crise respiratória aguda grave passou a ser considerado suspeito. “Esses casos foram, então, automaticamente somados aos casos suspeitos inicialmente contabilizados (aqueles que viajaram, que tiveram contato com suspeitos, etc). Portanto, agora, todo mundo que tem qualquer sintoma, independentemente de onde esteve e com quem esteve, passa a ser suspeito e integra a lista de casos notificados. Inclusive aqueles que já estavam internados com crise respiratória”, reforça a infectologista Tokinaga.

“Não podemos ficar na espera para tomar atitude. Por isso a prefeitura já publicou dois decretos antes mesmo do número de casos suspeitos aumentarem. As confirmações a qualquer momento se tornarão realidade, como em todo Brasil. Seguimos no aguardo dos governos Estadual e Federal liberarem os testes rápidos para facilitar os diagnósticos”, completou a médica.

A Prefeitura, de fato, antes mesmo do decreto do governo estadual, baixou decreto municipal para a paralisação de quase todas as atividades comerciais. Podem funcionar apenas farmácias, açougues, quitandas, centros e abastecimento de alimentos, lojas que vendem alimentos para animais, distribuidores de gás, lojas que vendem água mineral, padarias e postos de combustíveis.

Tem supermercado que está limitando a entrada de consumidores, o sistema sai e entra, como também está sendo feito por algumas agências bancárias. Com as lojas fechadas, o centro de Jaú está quase deserto e sobram vagas para estacionar veículos na região central, ao contrário dos dias normais.