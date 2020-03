É cidade fantasma?

Rua Major Prado deserta às 15h30 desta quarta-feira

Não. É o centro de Jaú, exatamente a rua Major Prado , em frente a Praça da República (Jardim de Baixo),às 15h30 desta quarta-feira, dia 18 de março de 2020. Um registro, tudo por conta da pandemia do Coronavirus. Atividades estão suspensas em diversas áreas, inclusive as aulas nas escolas, Forum só atende em regime de plantão, das 11h às 17h, sendo proibida a entrada do púbico em geral; o varejão (feira livre de Jaú) está suspenso até segunda ordem; bancos limitam a entrada de pessoas nas agências, enquanto isso o transporte coletivo funciona normalmente, com ônibus lotados nos horários de pico. As igrejas restringiram ass suas celebrações. Reuniões, palestras e outros eventos foram suspensos, inclusive sessões solenes da Câmara de Jaú. Tambem estão suspensas as atividades da Secretaria Municipal de Esportes. Os hospitais restringiram as visitas para apenas uma pessoa para cada paciente e ainda assim por apenas meia hora, das 15h às 15h30, incluindo a UTI..

Em Jaú, tem apenas um caso suspeito de Coronavírus, ainda nao confirmado pelos exames, que está internado na Santa Casa.