Coronavírus: Jaú suspende aulas

Imagem ilustrativa, não é de escola de Jaú.

A Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Educação, por medida de precaução irá suspender as aulas da Educação Básica (creches, educação infantil e ensino fundamental) e do EJA. Iniciaremos a paralisação de forma gradativa a partir desta terça-feira (17/03), para que as famílias se organizem para a nova rotina. As aulas serão suspensas integralmente a partir do dia 18 de março.



A data de retorno das aulas será anunciada em momento oportuno após avaliação de toda a situação. Salientamos que a Prefeitura de Jahu está adotando todas as providências recomendadas pelo Ministério da Saúde, para prevenir o contágio e propagação do vírus.



Jaú não possui até o presente momento nenhum caso confirmado de Covid-19, mas tem um caso suspeito de um paciente que teria viajado aos Estados Unidos e está internado em isolamento na Santa Casa aguardando os resultados dos exames.