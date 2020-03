Santa Casa forma residentes em anesteseologia

| Luiz Carlos de Oliveira/Santa Casa

Uma mistura de lágrimas, agradecimentos e alegria marcou a formatura da quarta turma do Programa de Residência Médica em Anestesiologia da Santa Casa de Jahu. A cerimônia festiva ocorreu na noite de sexta-feira, 6 de março, no Espaço Cultural da instituição.

O evento contou com a presença de membros da diretoria e do Conselho Fiscal, médicos, colaboradores, Irmãs do Sagrado Coração de Jesus e familiares das grandes estrelas da noite, as médicas Camilla Camisão Rios e Nathasha Cordeiro Barbosa.

A mesa de honra foi formada pelo provedor da Santa Casa de Jahu, Alcides Bernardi Júnior, pela gerente administrativa, Scila Andréa Pascoalotte Carretero, diretor clínico, Dr. Sílvio Fernando Alonso, diretor técnico, Dr. Daniel Márcio Elias de Oliveira e pelo médico coordenador do Programa de Residência Médica, Dr. Celso Luiz Módulo, além das residentes.

A enfermeira supervisora das UTIs do hospital, Maria Amélia Cremasco, fez uma homenagem às formandas. O diretor clínico e a médica anestesiologista Dra. Josie de Kátia Grizzo Criscuolo falaram em nome dos médicos, parabenizando-as pelo término da especialização.

No discurso, o provedor da Santa Casa elogiou os médicos-professores envolvidos na residência e salientou que o hospital “ofereceu o melhor para que elas estejam preparadas e enfrentem o futuro profissional”.

Alcides Bernardi Júnior também lembrou que o hospital foi autorizado, a partir deste ano, a iniciar a Residência em Clínica Médica e que o objetivo, no futuro, é transformar a Santa Casa em um hospital-escola, tornando-se um centro formador de mão de obra médica de qualidade.

Após os pronunciamentos, Dr. Celso Módulo entregou o certificado de conclusão às médicas. “Para que uma instituição cresça de uma forma plena, a parte de ensino é muito importante. É por isso que todos hospitais de renome desenvolvem programas de residência. Existe um estímulo muito grande, uma força motriz que obriga os profissionais que estão trabalhando em uma residência a estudar e se atualizar. Isso tem uma repercussão na qualidade da assistência muito grande. Aqui, na Santa Casa, estamos no início, mas pelo apoio que recebemos da diretoria, temos um bom futuro a trilhar”, comenta o médico, que também coordena a Comissão de Residência Médica do hospital (Coreme).