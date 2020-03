Tênis de mesa é terceiro ma Liga Paulista

A Associação de Amigos Tênis de Mesa de Jaú (AATMJ), com o apoio da Prefeitura de Jahu por meio da Secretaria de Esportes, participou no último sábado (07/03) da 2ª etapa da Liga Paulista de Tênis de Mesa. Os jogos foram realizados no Mini Ginásio Municipal “Garcia Neto”, em Piracicaba.

Com uma delegação composta por 23 mesa-tenistas, sendo 15 alunos da escolinha de iniciação, a equipe jauense obteve a terceira colocação geral, com 8.780 pontos. No total, 17 equipes pontuaram nesta segunda etapa.

Segundo Felipe Aleixo Campanhã, treinador da equipe, houve uma evolução nos resultados. “Conquistamos 13 medalhas e 8 troféus. Mantivemos a terceira colocação geral, e aumentamos o número de pontos. Nossos atletas fizeram bons jogos e estão todos de parabéns pelo brilhante desempenho”.

O destaque ficou por conta do desempenho dos atletas na categoria “Infantil 1”. A equipe jauense conquistou os três primeiros lugares do pódio. Adriel Rocha foi campeão, Davi Grange vice-campeão e Igor Melges conquistou a terceira colocação.

Com os resultados da 2ª etapa, a equipe de Piracicaba segue liderando o troféu eficiência, com 33.229 pontos. Em segundo lugar, a Prefeitura de Rio Claro possui 19.087 pontos. A equipe jauense aparece na terceira colocação, com 16.708 pontos. No total, vinte equipes já pontuaram.

A 3ª etapa da Liga Paulista de tênis de mesa será realizada no dia 04 de abril, na cidade de Piracicaba.

RESULTADOS:

Pré Mirim Masculino:

Michael Kaio: 4° Lugar

Enzo Oliveira: 5° Lugar

Mirim Feminino:

Ana Clara Gonzalez: Campeã

Maria Clara Domine: Vice Campeã



Infantil 1 Masculino:

Adriel Rocha: Campeão

Davi Grange: Vice Campeão

Igor Melges: 3°Lugar



Infantil 2 Masculino:

Raphael Carvalho: Vice Campeão

Miguel Bueno: 8° Lugar

Adulto Feminino:

Gabriela Souza: 7° Lugar

Adulto Masculino:

Felipe Godoy: 7° Lugar

José de Souza: 8° Lugar

Master Masculino:

Everton Melges: Vice Campeão

Márcio Barbosa: 6° Lugar

Ladies:

Mariliza Zafra: 5°Lugar

Rating A Feminino:

Gabriela Souza: 7° Lugar

Rating B Masculino:

Vinicius Lima: Campeão

Rating C Masculino:

Igor Melges: 8° Lugar

Rating D Masculino:

Raphael Carvalho: Vice Campeão

Robson Alves: 3° Lugar

Adriel Rocha: 4° Lugar

Davi Grange: 5° Lugar