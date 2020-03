Há vagas no programa Meninas Adolescentes

A Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres e o Centro de Referência e Atenção da Mulher - Casa Rosa “Dra. Maria Antonia Sinatura Barros” (Casa Rosa), ainda têm vagas para o "Programa para Meninas Adolescentes", que faz parte de seu Plano de Empoderamento Feminino.

“O Programa para Meninas Adolescentes contará com duas turmas, e terá início no dia 16 de março (segunda-feira), sendo uma das turmas às 9h e a outra às 14h. As inscrições se encerram essa semana. O projeto foi desenvolvido com foco em instruir e oferecer ferramentas para esse público-alvo sobre a importância de conhecer seus direitos de proteção, fortalecimento, crescimento e desenvolvimento de suas potencialidades. Os temas abordados têm como objetivos trabalhar a educação, estimular a concentração e o raciocínio, e também explorar a expressão de sentimentos e ideais para que elas busquem evoluir e estar em constante aprendizado. O intuito dos encontros é unir as adolescentes em torno de questões ainda sem resposta, já que muitas crescem cercadas de inseguranças e imposições sobre o que é ser uma menina adolescente nos dias de hoje”, afirma a secretária de Políticas Públicas para Mulheres, Cândida Ferreira.

Para participar, é necessário ter entre 15 e 18 anos, e fazer a inscrição por meio do telefone 3624-7712, ou pessoalmente no Centro de Referência e Atenção da Mulher - Casa Rosa “Dra. Maria Antonia Sinatura Barros” (Casa Rosa), situado à Avenida Ana Claudina, 447.

CRONOGRAMA

16/03 - Saúde Intima e Orientações

23/03 - Empoderamento

Estudos

Mercado de Trabalho

Comportamental

Sonhos

30/03 - Relações Abusivas: Releitura das Princesas

06/04 - Curso de Maquiagem para todas as ocasiões

SERVIÇO

Programa para Meninas Adolescentes

Última semana de inscrições

Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 3624-7712 ou pessoalmente à Avenida Ana Claudina, 447

Início: 16/03

Requisito: ter entre 15 e 18 anos