Secretária pede ajuda para o combate ao Aedes

A Secretaria de Saúde de Jaú solicita a ajuda da população no combate ao Aedes Aegypti no Muncípio.

“Estamos preocupados com o coronavírus e estamos esquecendo da dengue. Até o presente momento, não temos casos de coronavírus no Município, mas temos 44 casos confirmados de dengue, sendo 41 autóctones e 03 importados. A dengue continua matando no Brasil. Voltamos a pedir a população que realize as medidas preventivas contra o mosquito. Não podemos deixar água parada em todos os locais das casas. Não devemos jogar lixo em terrenos, praças ou construções. Nossos agentes de controle de endemias têm visitado as residências, e a Prefeitura tem realizado permanentemente mutirão de limpeza. Vamos evitar que a dengue se prolifere”, reforça a secretária de Saúde, Márcia Nassif.

Alguns cuidados na prevenção e combate ao Aedes Aegypti: utilize telas em janelas e portas, use roupas compridas, e, se vestir roupas que deixem áreas do corpo expostas, aplique repelente nessas áreas; fique, preferencialmente, em locais com telas de proteção, mosquiteiros ou outras barreiras disponíveis; tampe os tonéis e caixas d’água; mantenha as calhas sempre limpas; deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo; mantenha lixeiras bem tampadas; deixe ralos limpos e com aplicação de tela; limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia; limpe com escova ou bucha os potes de água para animais; retire água acumulada na área de serviço, atrás da máquina de lavar roupa; cubra e realize manutenção periódica de áreas de piscinas; limpe ralos e canaletas externas; atenção com bromélia, babosa e outras plantas que podem acumular água; deixe lonas usadas para cobrir objetos bem esticadas para evitar formação de poças d’água; verifique instalações de salão de festas, banheiros e copa; cuidado com os pneus que ficam velhos e acumulando água da chuva; acondicione o lixo em sacos plásticos bem fechados; não jogar lixo em terrenos baldios.