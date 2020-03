Em Jaú não há coronavírus

A Secretaria de Saúde de Jaú esclarece à população que não há casos suspeitos ou confirmados até a presente data de coronavírus no município. É que já surgiram fake news dando conta de que uma mulher que viajou à Itália deu entrada na Santa Casa com suspeita da doença.O médico infectologista do hospital, Daniel Márcio Elias de Oliveira, garantiu que nada foi confirmado.

“O coronavírus, hoje denominado COVID 19, causa infecções respiratórias. Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderada, semelhantes a um resfriado comum. Os primeiros casos surgiram na China, e hoje se alastraram pelo mundo todo. Caso algum caso apareça, estamos preparados para enfrentar esse tipo de doença. Os funcionários da Vigilância Epidemiológica são treinados e estão em constante contato com a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e com o Ministério da Saúde. Cada um tem que fazer a sua parte e se prevenir”, reforça a secretária de Saúde, Márcia Nassif.

A secretária orienta ainda que as pessoas não divulguem informações não oficiais sem a checagem da veracidade dos conteúdos, pois a divulgação de notícias falsas causa pânico.

Dicas de Prevenção