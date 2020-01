Chega nos postos a vacina pentavalente

A Secretaria de Saúde de Jaú recebeu 1.750 doses da vacina pentavalente, responsável pela prevenção de cinco doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e Influenza tipo B.

A vacina pentavalente é aplicada aos 2, 4 e 6 meses de vida, com reforço aos 15 meses e 4 anos de idade. “É do conhecimento de todos que a vacina estava em falta após problemas de fornecimento das doses pelo Ministério da Saúde. Muitas crianças nessas faixas etárias não tomaram a vacina. Não há problema algum. Elas podem tomar as três doses necessárias seguindo o esquema vacinal. O importante são essas crianças serem imunizadas. Solicito aos pais e/ou responsáveis que procurem a unidade básica mais próxima de sua residência para que as crianças tomem a vacina”, reforça a secretária de Saúde, Márcia Nassif.

Ainda conforme a secretária, o lote recebido de vacina pentavalente supre a demanda existente.