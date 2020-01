Viação Paraty assume linhas da Macacari

A partir de 1º de fevereiro, a Viação Paraty de Araraquara, mas que atua também em São Carlos e Matão, passará a operar as linhas intermunicipais da Empresa Macacari em Jaú, bem como o fretamento de estudantes e, eventualmente, viagens de turismo. A informação foi confirmada no final da tarde desta quinta-feira, com exclusividade para a Rádio Jauense, pelo diretor da empresa, Gustavo Herszkowicz, em entrevista gravada de São Paulo, onde ele estava.

“A Paraty não está adquirindo a Macacari. Estamos assumindo as linhas de fretamento de estudantes de Dois Córregos, Mineiros do Tietê, Itapuí, Boracéia, que estudam em Jaú, também o fretamento eventual de viagens de turismo e, ainda, as linhas rodoviárias intermunicipais sob concessão da Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo), que atendem os moradores de Dois Córregos, Mineiros do Tietê, Itapuí e Boracéia. Repito: não houve aquisição de uma empresa pela outra. Nós adquirimos, isso sim, 10 ônibus da Empresa Macacari”, falou Herszkowicz.

A Empresa Circular, que opera o transporte urbano em Jaú, vai continuar com a Macacari, garantiu o diretor da Paraty. “A Macacari continua com o ônibus circular em Jaú e também com a operação da linha municipal Jaú-Distrito de Potunduva”, esclareceu.

Quanto aos funcionários da Empresa Macacari que estão nas linhas intermunicipais e que já estariam assinando aviso-prévio, Herszkowicz falou que pretende aproveitar ao máximo possível esses funcionários, mas garantiu que todos serão contratados em Jaú e nas cidades operadas pelas linhas intermunicipais. “Possivelmente serão contratados os funcionários da Macacari, aqueles que passarem nos testes, mas todos serão contratados ai. Não vamos deslocar nenhum funcionária de Araraquara, São Carlos ou Matão, que são as bases da Paraty”, garantiu o diretor.

Kerszkowicz acrescentou que a Macacari continuará com a sua garagem, nos altos do Jardim Olímpia, “mesmo porque continuará operando o transporte urbano em Jaú”. Segundo ele, a Paraty alugou um espaço em frente ao cemitério, na antiga Companhia Jauense Industrial, onde manterá a sua garagem e seus serviços administrativos.

A Paraty começa a operar as linhas intermunicipais da Macacari no dia 1º de fevereiro. “Os 10 ônibus que adquirimos da Macacari deverão ser pintados com a nossa marca e retornam a operação nessas linhas regionais, senão já em 1º de fevereiro, quando teremos veículos da Parati, assim que ficarem prontos”, completou o diretor Herszkowicz.