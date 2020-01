Jovem morre na colisão de moto contra animal

No detalhe, Debora Regina, morta no acidente. | Foto maior: Tem Coisas que Só Acontecem em Jaú

Uma jovem de 22 anos, Débora Regina Marchesin Ferreira, morreu, e seu irmão, Mateus Henrique Marchesin Ferreira, de 21 anos, ficou ferido, na noite desta segunda-feira quando a moto em que ele pilotava colidiu contra uma égua no começo da vicinal José Maria Verdini, ao lado do Jardim Padre Augusto Sani. O acidente aconteceu quando os dois, após deixarem suas escolas em Jaú, retornavam para o distrito de Potunduva, onde a família reside.

Os dois ocupantes da moto caíram na pista e a moça teria sido atingida por um carro que transitava pelo local e não parou. O motorista do carro, Aparecido Donizete Bertoloto, de 61 anos, chegou em sua casa e ligou para a Polícia informando sobre o acidente. Depois se apresentou na Central da Policia Judiciária e disse que não parou no local porque ficou muito nervoso. Disse também não ter certeza se o carro havia passado sobre um pessoa ou a outra ou mesmo sobre o animal, que também morreu no local.

Logo após a divulgação do acidente, pela Rádio Jauense, muitas pessoas reclamaram de animais de grande porte que vivem soltos por canteiros de avenidas e praças da cidade, bem como ao longo da vicinal José Maria Verdini. Questionaram a lei municipal que prevê a apreensão desses animais e multa aos proprietários, bem como o fato de a Secretaria de Políticas Públicas para os Animais não ter um veículo apropriado para a apreensão de animais de grande porte.