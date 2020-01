Empossadas as novas conselheiras tutelares

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Jaú, juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jahu (CMDCA) realizou nessa sexta-feira (10/01), às 10h, no plenário da Câmara Municipal, a cerimônia de posse dos Conselheiros Tutelares (quadriênio 2020/2023).

A eleição para novos conselheiros tutelares ocorreu em todo país em 6 de outubro de 2019 por votação direta. Os cinco candidatos mais votados se comprometem a cumprir os direitos e demais obrigações estabelecidas em legislação federal pertinente e na Lei Municipal n.º 3.502, de 03 de abril de 2001, alterada pela Lei n.º 5.008, de 24 de julho de 2015.

“O trabalho do Conselho Tutelar é muito importante para qualquer Município, e principalmente para nós da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Acompanhamos todo o processo de eleição, que foi muito intenso. Desejo um bom mandato a todos os eleitos, com tranquilidade, serenidade, união, cumplicidade e dignidade”, pontua o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Alexandre Pereira da Silva, neste ato representando o prefeito Rafael Agostini.

“Desejo aos eleitos muito êxito no cumprimento do mandato, sempre lutando pelos direitos das crianças e dos adolescentes em qualquer ocasião”, reforça o presidente co CMDCA, Paulo Sérgio Caciola.

Foram eleitos como titulares: Luciana Ustulin Zanatto (402 votos), Eliane Pacheco (347 votos), Mônica Maria de Oliveira (293 votos), Edneia Pereira de Souza Morales (257 votos) e Michele Gonçalves da Silva (245 votos). Os suplentes são: Ana Catto (216 votos), Fernanda Pura Mania (190 votos), Lia Alves Bergamin (164 votos), Paulo Balero (158 votos) e Lilian Pires (109 votos).