Horto doa mais de 4.700 mudas

A Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou em 2019 a doação de 4.711 mudas de árvores para os munícipes, sendo elas 1.578 para arborização urbana (sistema viário – calçadas), 964 mudas frutíferas para áreas verdes e beira de rios (doadas para cidadãos que possuem chácaras e/ou sítios em áreas rurais do Município), 1.448 mudas para reflorestamento (plantios realizados pela Prefeitura e também doações orientadas para serem plantadas em áreas verdes) e 721 mudas ornamentais. “Esse número mostra a importância da população como ator participante nas questões ambientais do Município”, ressalta o Interlocutor do Programa Município VerdeAzul, Giovani Mineti Fabricio, que também é responsável pelo Centro de Educação Ambiental - Horto Florestal Municipal.

A Secretaria de Meio Ambiente possui corpo técnico formado para orientar o cidadão sobre as espécies e porte das mudas a serem plantadas em calçadas, jardins, áreas verdes e praças. O intuito é evitar danos futuros nas casas ou calçadas e garantir o pleno desenvolvimento da muda, para que a mesma atinja seu tamanho natural sem a necessidade de poda ou ações corretivas.

Além das doações de mudas, o horto conta com áreas para trilhas, leitura e descanso sob os grandiosos flamboyants, ipês, entre outras espécies de madeira de lei. Emoldurado pelo Rio Jahu, é possível encontrar no local aves como tucano, canários da terra, sabiás, sanhaço, biguá, bem-te-vi, entre outras. Além disso, o horto conta com a “Sala Verde”, que é o Centro Municipal de Educação, reformado e reestruturado pela Prefeitura para atender escolas e interessados em educação ambiental. A instalação do “Modelo de Sustentabilidade” foi implantada no horto também em um prédio municipal que contém características de um imóvel sustentável, e que já é visitado pela população em geral e pelas escolas do Município.

O local também recebeu um investimento para a construção de duas sementeiras com objetivo de melhorar a produção de mudas. Além disso, foi construído um sistema de irrigação com mais de 200 metros de tubulações, acelerando o crescimento das mudas em seu processo de produção.

O horto está localizado dentro do CEPROM (próximo ao Jardim São José), à Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 180. Seu funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30.

Serviço:

Horto Florestal Municipal

Local: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 180 (anexo ao CEPROM)

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30.

Informações: 3621-6989 (Secretaria de Meio Ambiente - Rua Edgard Ferraz, 619, Centro, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h).