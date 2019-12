HAC realiza cirurgia endoscópica gastrointestinal

Médicos Fábio Hondo e Gabriel Fávaro

Com foco na segurança dos pacientes e o atendimento de excelência em saúde, o Hospital Amaral Carvalho (HAC) está sempre em busca de melhorias contínuas em seus processos e implementando práticas inovadoras. Neste mês, a equipe de endoscopia comemorou os ótimos resultados alcançados com a Dissecção Submucosa Endoscópica, do Inglês Endoscopic Submucosal Dessection – ESD.

O procedimento é realizado na Instituição há pelo menos dois anos para tratamento de lesões iniciais do trato gastrointestinal (regiões do estômago e intestino). De acordo com o endoscopista Fábio Hondo, a técnica minimamente invasiva consiste na remoção de tumores precoces (benignos ou malignos) proporcionando a rápida recuperação do paciente, além apresentar menores taxas de mortalidade no tratamento dessas lesões comparadas a de procedimentos mais invasivos.

O endoscopista Gabriel Marques Fávaro explica que a cirurgia endoscópica exige treinamento e preparo técnico apurado da equipe, podendo se estender por horas, conforme as características da lesão. “Nosso serviço realiza o procedimento uma vez ao mês, em média, com sucesso, garantindo o bem-estar dos pacientes”, afirmou.

Atualmente, o procedimento ESD pode ser solicitado aos planos de saúde (convênios) e/ou realizado na categoria particular no HAC. Para mais informações sobre a disponibilidade, entrar em contato pelo telefone (14) 3602-1190.