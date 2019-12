Homem se atira na frente de ônibus e morre

Um ônibus da empresa Santa Cruz, vindo de Bariri, entrava em Jaú pelo contorno Antonio Galvão de Barros, em frente das torres de televisão. De repente, um homem saiu do canteiro central da via e se atirou na frente do coletivo. O motorista bem que tentou desviar, mas não conseguiu, e o atropelamento foi inevitável. O homem, depois identificado como Pedro Luiz Rodrigues da Silva, de 56 anos, teria cometido suicídio, atirando-se contra o ônibus. Ele morreu no local. Pedro Luiz deixou os filhos Natália e Pedro.O sepultamento estava marcado para às 13h30 deste domingo (22) no cemitério de Jaú.

EM OFICINA, FURTAM ATÉ SOM DO CARRO DO FREGUÊS

Aconteceu provavelmente durante a madrugada, mas a vítima, João Chacon Turchiai, só descobriu na manhã de ontem, quando abriu a sua oficina mecânica, na rua Prudente de Moraes, 628. Ladrões entraram ali pulando um portão e arrombando uma porta. Levaram da oficina 20 metros de fios, três baterias automotivas, e um CD Player Kenwood que estava instalado no carro de um cliente da oficina.

AMEAÇOU MATAR O PRÓPRIO CUNHADO

A vítima, Fernando, de 37 anos, esteve no plantão da CPJ, às 12h56 deste sábado, para comunicar que vem sendo vítima de ameaças. O autor das ameaças seria o seu cunhado, Marco Antonio, 27 anos, que tem um relacionamento de um ano com a sua irmão e no último dia 19 o casal se desentendeu. Será que o Fernando teria metido a colher no namoro da irmã com o Marco Antonio? Isso não consta do boletim, mas o fato ´que Marco Antonio foi na sexta-feira até o local de trabalho do Fernando para tirar satisfações e disse que iria dar um tiro na sua cara. No sábado, Marco Antonio passou de carro por diversas vezes em frente da casa de Fernando com um dos braços para fora do veículo e segurando na mão um objeto cromado, que Fernando não conseguiu confirmar se tratava-se de uma arma.

FURTARAM UM VASO DA FRENTE DA CASA

Célia Regina Miloso, que mora na rua Prudente de Moraes, 154, no Bairro de Santo Antonio, esteve no plantão policial neste sábado para relatar que furtaram um vaso de planta da frente da sua casa. Disse que na vizinhança tem câmeras de segurança que devem ter captado o momento do furto.

SEPARADA, MAS NA MESMA CASA DO EX, É AGREDIDA

O registro na CPJ foi de violência doméstica, injúria e difamação. Adriana Cristina, 44 anos, que ali esteve, contou que conviveu por 29 anos com o Sérgio Paulo, de 57 anos, com o qual tem dois filhos maiores de idade, e que em fevereiro do ano passado acabaram se separando. Só que foi apenas uma separação de corpos, já que Sergio Paulo continua morando na mesma casa, embora uma audiência no ano passado tenha dado 30 dias para ele sair dali. No sábado pela manhã, o Sergio Paulo passou a ofender a Adriana Cristina, e entre os nomes mais bonitos que disse para ele está o “gorda”. Quando ela retrucou, ele a agrediu fisicamente, desferindo tapas, socos e apertões. Ela revidou e também acertou alguns socos nele. Os filhos, que estavam presentes, entraram no meio e apartaram a briga de pai e mãe e chamaram a Polícia. Adriana não foi ao Fórum para comunicar que o Sergio Paulo não havia cumprido a determinação para que deixasse a casa. Agora ela diz que vai e quer que ele saia.

ENQUANTO DORMIAM TIVERAM A CASA FURTADA

Jair Roberto, 68 anos, e Márcio Fernandes, 41 anos, moram na rua Rui Barbosa, 825, em Bariri. Na madrugada de sábado, enquanto dormiam, amigos do alheio entraram na casa deles e carregaram tudo o que puderam. Os ladrões quebraram o vidro de uma janela da cozinha para entrar no imóvel. Dali levaram 10 bebidas alcoólicas, não especificadas, 10 bebidas não alcoólicas também não especificadas, brinquedos e afins, um par de tênis Mizuno, , um televisor LG de 42 polegadas, outro televisor de marca não informada, de 32 polegadas, um notebook Dell, perfumes, cosméticos, uma caixa de esmaltes, além de 10 unidades de produtos de limpeza.

CÃO É ABANDONADO AO LADO DA FERROVIA

Na madrugada de ontem, quatro jovens caminhavam para as suas casas pela avenida Lourenço Avelino, ao lado da ferrovia, próximo ao Jardim Sempre Verde, quando depararam com uma mulher que parou um carro e abandonou ali um cachorro basset, preto. O cãozinho, aparentando ser de idade, tem deficiência visual e aparentava ter sido vítima de maus tratos. Os jovens pegaram o cão e foram com ele até o Ceprom, mas como o canil que ali funciona estava fechado, não puderam deixar o animal, que ficou na posse de um deles, o Clodoaldo. Este ficou de providenciar um lugar para encaminhar o animal nesta segunda-feira. Só que os jovens viram e anotaram que o carro da mulher que abandonou o cão era um Astra preto, de placas CWC 4208.

GAROTO DE 13 ANOS TRAFICAVA COCAÍNA NA VILA NETINHO

Policiais em ronda pela Vila Netinho, por volta das 22h da sexta-feira, abordaram um adolescente, G.G.D., de 13 anos, em atitude suspeita. Com ele encontraram cinco papelotes de cocaína e R$ 500,00 em dinheiro. O menor disse que vendia drogadas pelo local, a rua João Botter, e que os R$ 500,00 eram produto da venda do entorpecente. Na sua casa, os policiais encontraram mais três papelotes de cocaína e R$ 499,00 em dinheiro. Levado à CPJ ele será encaminhado à Vara da Infância e da Juventude.

HOMEM É CAPTURADO POR LESÃO CORPORAL

Procurado pela Justiça, pela prática do crime de lesão corporal (artigo 129), com pena em regime fechado de um ano e seis meses, Adilson Olímpio de Lima, 38 anos, foi capturado por policiais militares na noite de sexta-feira, na rua Orides Santilli, 206, em Mineiros do Tietê. Trazido para a CPJ de Jaú, foi encaminhado para a Cadeia Pública da cidade de Avaí.

TEVE A CASA FURTADA EM PLENA MANHÃ

Mayara Fernanda, 25 anos, que mora na rua Miguel Defani, 205, Chácara Belsa Vista, saiu de casa na manhã de sexta-feira. Ao retornar, por volta da hora do almoço encontrou a casa com a porta arrombaa. Pôde constatar que dali levaram um purificador de água marca Consul, dois óculos Ray-Ban, uma TV de Led de 32 polegadas marca Samsung, outro televisor Semp, de 40 polegadas, um anel de ouro, um relógio de pulso marca Tecnos e, ainda, uma nota de 10 euros (aproximadamente R$ 45,00). A alternativa foi registrar queixa na CPJ e torcer para que alguma câmera das imediações tenha flagrado os autores.

CAIXA ELETRÔNICO DÁ PROBLEMA EM DEPÓSITO

A dona Elizabete foi até a sala de auto-atendimento de uma agência bancária na rua Marechal Deodoro para efetuar um depósito de R$ 700,00 em sua corrente. Preencheu o envelope, colocou o dinheiro dentro dele, e foi a uma das máquinas. Só que quando inseriu o envelope no compartimento próprio na tela apareceu uma mensagem “Operação não realizada”. Não saiu comprovante da maquina e nem o envelope retornou para ela. A mulher foi até outro terminal verificar seu saldo e viu que os R$ 700,00 não haviam caído em sua conta. Foi orientada a registrar boletim de ocorrência para posterior reclamação junto ao banco.