Polícia apreende carga de vinho que era desviada

A picape e o caminhão foram apreendidos

A Polícia Militar, com a equipe comandada pelo sargento Quirino, apreendeu na manha desta quinta-feira um caminhão carregado com muitas caixas de vinho nacional, da marca “Canção”, que estava sendo desviada para a cidade de São Carlos, onde tinha já pontos certos de venda no comércio local. A carga, conforma o policial, de acordo com as notas fiscais apreendidas tinha o valor de R$ 123 mil. Eram garrafas de vinho acondicionadas em caixas com 12 unidades cada.

A vinícola que produz esse vinho fica em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, mas a carga, conforme o sargento Quirino, era procedente do Estado de Santa Catarina. O caminhão era acompanhado por uma picape Fiat Strada, que servia como batedor para o desvio da carga. Foram detidos os motoristas do caminhão e da picape.

A apreensão aconteceu no trecho urbano da rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano, entre os trevos das torres de televisão e da Coopersucar. A viatura policial fazia um desvio por aquele trecho para encurtar caminho entre bairros da cidade, quando os policiais depararam com o Fiat Strada estacionado e o seu motorista dava sinais para o caminhão, que vinha atrás.

Os policiais abordaram o motorista da picape e depois pararam o caminhão. “Eles disseram que iriam levar a carga de vinho para Brasília, mas estavam fora dessa rota. Acabaram,então, confessando que estavam desviando a carga de vinho e venderiam toda a carga na cidade de São Carlos. Os dois foram apresentados no plantão da CPJ e os dois veículos apreendido”, disse o sargento Quirino.