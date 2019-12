Mancha de óleo atinge córrego e rio Jaú

A mancha é bem visível no córrego da Figueira

Uma mancha de óleo diesel, que não se sabe a origem, atingiu na manhã desta quinta-feira (19) o Córrego da Figueira, chegando a atingir também o rio Jaú, onde o córrego desemboca próximo da piscina municipal.

Conforme Giovani Mineti Fabricio, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, logo que recebeu a denúncia de moradores do Bairro de Santo Antonio a pasta tomou as medidas imediatamente. “Além de colocar nosso pessoal para atuar no sentido de instalar barreiras de contenção, para evitar um dano ambiental maior, também acionados a Cetesb, de Bauru, e a Polícia Ambiental, de Barra Bonita”, falou.

Mesmo assim, conforme Fabricio, a mancha de óleo, que seria de óleo diesel usado que não sabe quem descartou de maneira criminosa, chegou a atingir a fauna. “Alguns cagádos e também peixes cascudos foram atingidos. Os peixes, embora em pequena quantidade, morreram”, confirmou.

O óleo entrou no córrego da Figueira na região do Jardim Maria Luiza IV, através de uma tubulação que despeja águas pluviais no curso d’água. A mancha atravessou o perímetro urbano, onde parte do córrego é canalizado, chegando até o rio Jaú, na região em frente ao Fórum.