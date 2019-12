Inaugurada ETE de Pouso Alegre

Investimento de R$ 2,1 milhões pela Águas de Jahu

A Águas de Jahu inaugurou, nesta terça-feira (17/12), a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Pouso Alegre e as obras de implantação de coletor-tronco de esgoto no à margem do ribeirão Pouso Alegre. Segundo o superintendente da concessionária, Ivan Mininel, “essas melhorias serão responsáveis pela despoluição total da bacia hidrográfica e levarão Jaú ao índice de 99,8% de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, número que pouquíssimos municípios brasileiros possuem”.

“Existem determinadas obras que fazemos que acabam não aparecendo, mas trazem um incomensurável legado para a história do Município. Legado este que traz consequências que serão perceptíveis quando as pessoas menos imaginarem. Em um ranking divulgado pela Revista Exame há dois meses atrás, Jahu apareceu entre as 75 melhores cidades do País para se investir. Alguns critérios foram considerados, sendo que dois deles foram a melhoria significativa no quesito saneamento e a universalização do abastecimento de água. Bravatas tem de monte, conversa mole tem de monte, mas a verdade é que vencemos o desafio para colocar Jaú entre as 75 melhores cidades para se investir no Brasil!, disse o prefeito Rafael Agostini.

As obras do coletor-tronco foram realizadas nas margens do ribeirão Pouso Alegre, com implantação de cerca de 1.500 metros de rede coletora e construção de uma estação elevatória, que transportará o esgoto para a ETE, onde será feito o tratamento, despoluindo, assim, o ribeirão.

O total investido por Águas de Jahu nas obras de Pouso Alegre é de R$ 2,1 milhões, sendo R$ 1,3 milhão na ETE e R$ 770 mil no coletor, emissário, recalque e estação elevatória. A estação consiste em um sistema compacto de tanques fechados, com equipamentos produzidos em fiberglass de alta resistência mecânica. O sistema de tratamento possui tecnologia de tratamento combinada, constituindo-se de unidade preliminar para remoção de sólidos grosseiros e areia, estação elevatória de esgoto inicial, tratamento secundário (composto por unidades biológicas anaeróbias). Em seguida, o resíduo passa por um sistema aeróbio com sopradores (lodos ativados), filtro de gases, tanque de desinfecção, unidade de medição de vazão e lançamento final em corpo receptor.

Todo o processo atende aos padrões e exigências legais nos âmbitos federal e regional.

No final de agosto, a concessionária inaugurou a ETE Potunduva, despoluindo totalmente a bacia hidrográfica do distrito e elevando para 98,8% o índice de coleta, afastamento e tratamento de esgoto do município. Inaugurada a ETE Pouso Alegre, a concessionária estará bem perto da universalização dos serviços, que ocorrerá com a construção da ETE Vila Ribeiro, que aguarda autorização da Cetesb. A água tratada já é disponibilizada a 100% da população.

Atualmente, metade da população brasileira ainda não tem acesso aos serviços de coleta de esgoto.

“Pouquíssimos municípios brasileiros contam com 100% de distribuição de água tratada e de tratamento de esgoto e, a partir de 2020, Jaú fará parte dessa elite. Águas de Jahu, assim como todo o Grupo Águas do Brasil, tem a satisfação de fazer parte diretamente desse marco histórico e desse grande avanço de Jaú. Sabemos de nossa responsabilidade de continuar prestando bons serviços para os cidadãos jauenses, acompanhando o crescimento da cidade e mantendo nosso maior compromisso, que é o de prestar os melhores serviços e levar qualidade de vida para a população”, completou Ivan Mininel.