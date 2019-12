Alex e Devair vencem Festival Sertanejo

Alex e Devair, de Jaú, vencedora do Festival

A dupla jauense Alex e Devair foi a vencedora do 5º Festival Sertanejo de Jaú, organizado por Os Matutos, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura e várias empresas patrocinadoras. O festival aconteceu neste domingo (15/12) à tarde e noite, na Estação Cultura, com a presença de um bom púbico. No local também aconteceu uma Feira de Artesanato.

Participaram 12 duplas sertanejas e três cantores solos, de várias cidades da região. A dupla Davi e Kalleb, de Botucatu, que no meio do ano venceu o Festival Caipira em Pouso Alegre de Baixo, agora ficou vice-campeã. O terceiro lugar coube à dupla Fernando e Yuri; o quarto para Chico da Serra e Pantanal e o quinto para Marcos Marques. A revelação infantil foi divida entre as irmãs Livia e Laura, de nove anos, e Nicole Lima, de 13 anos. Cada uma recebeu R$ 150,00.

O primeiro colocado levou R$ 600,00; o segundo ficu com R$ 300,00 e o terceiro com R$ 200,00. O quarto e quinto colocados receberam troféus.

A organização do festival esteve a cargo de Jefferson Oliveira e João Aleixo, que nesta ano homenagearam o jornalista José Henrique Teixeira pelos seus 42 anos na imprensa, 40 deles em Jaú. Aleixo adiantou que já pensa na sexta edição do Festival, para 2020, que deverá ser em outro local, pois o espaço na Estação Cultura já não está mais comportando o evento.