Bocainense morre afogado no Tietê em Bariri

| Foto cedida pelos Bombeiros

O corpo de Luis Gonçalves de Souza, 57 anos, morador de Bocaina, foi encontrado no final da tarde deste sábado (14), depois que ele desapareceu nas águas do canal do Rio Tietê, em Bariri.

O desaparecimento foi informado para a equipe do Corpo de Bombeiros por volta das 12h30, desde então equipes de busca fizeram mergulhos na tentativa de localizar a vítima.

Foi por volta das 18h, próximo do Ancoradouro Municipal, e há seis metros de profundidade que a vítima foi localizada, já sem vida.

Luis Gonçalves tinha completado 57 anos na última quarta, dia 11.

Ao chegar no local para o resgate a equipe de Bombeiros deparou com um amigo da vítima. Ele apresentava sinais visíveis de embriaguez.

Foi solicitado que o mesmo ficasse no local, entretanto quando outras autoridades chegaram notaram que o “amigo” tinha ido embora. Ele deixou pra trás o carro da vítima, um VW Gol branco, com placas de Bocaina.