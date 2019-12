Papai Noel desce da Matriz nesta sexta

A Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e Mobilidade Urbana, em parceria com a Igreja Matriz Nossa Senhora do Patrocínio, Instituto Artístico Ângela Cristina e o Corpo de Bombeiros, realiza nessa sexta-feira (13/12), a partir das 20h, a tradicional descida do Papai Noel da torre da Igreja Matriz.

O evento, que ocorre pela 15ª vez, será na Praça Siqueira Campos e costuma reunir milhares de pessoas. Toda a equipe do Corpo de Bombeiros de mobiliza para o evento.

Já na segunda-feira (16), às 20h será realizada na Praça da República (Jardim de Baixo) a abertura da Casinha do Papai Noel, com apresentação de corais e da Banda Carlos Gomes. “O Papai Noel estará pronto para receber todas as crianças. A programação natalina, iniciada em 6 de dezembro, conta com várias atividades até o dia 22, que foram elaboradas com o maior carinho para todos os jauenses. Milhares de pessoas de Jaú e região acompanham todos os anos esses eventos. Prestigiem”, fala a secretária de Cultura e Turismo, Carolina Panini.

Serviço

13/12 – 20h

Descida do Papai Noel

Local: Praça Siqueira Campos/Igreja Matriz

16/12 - 20h

Abertura da Casinha do Papai Noel

Local: Praça da República (Jardim de Baixo)