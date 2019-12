Começa a programação de Natal em Jaú

Coreto o Jardim de Baixo

A Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o SESC Araraquara, Sindicato do Comércio Varejista (SINCOMÉRCIO), Associação comercial e Industrial de Jaú, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jaú, Secretaria de Mobilidade Urbana, Secretaria de Meio Ambiente, Guarda Municipal e Polícia Militar, iniciou nessa sexta-feira (06/12) a Programação do Natal 2019.

Segundo a secretária de Cultura e Turismo, Carolina Panini, todo dia haverá uma atividade cultural diferente “As atividades iniciam nessa sexta-feira e vão até o dia 22 (domingo). Venham com a família prestigiar os eventos. A programação está caprichada e feita com muito carinho para a população”, diz a secretária.

Programação de Natal 2019

06/12 – 18h30

* Inauguração da decoração de Natal

* Coral do Colégio Academia/Escola Girassol

* Apresentação do Projeto Guri

Local: Praça da República (Jardim de Baixo)



07/12 – 9h

* Feira Regional de Artesanato

* Conservatório Jauense de Música

Local: Praça da República (Jardim de Baixo)

08/12 – 20h

* Show com Sandra de Sá

Local: Parque do Rio Jahu

09/12 – 20h

* Banda Carlos Gomes

* Coral “Vozes da EJA” (EE Dr. Domingos de Magalhães)

Local: Praça da República (Jardim de Baixo)

10/12 – 20h

* Apresentação da escola de música Toque Teclado

Local: Praça da República (Jardim de Baixo)

11/12 – 20h

* Cantata de Natal – Instituto Ângela Cristina

Local: Praça da República (Jardim de Baixo)

12/12 – 20h

* Apresentação coral e orquestra Conservatório Jauense de Música

Local: Praça da República (Jardim de Baixo)

13/12 – 19h

* Sarau Noturno – Arte Cemiterial com o Grupo NecroPollis

Local: Cemitério Municipal “Ana Rosa de Paula” (Capela do Coriolando)

13/12 – 20h

* Descida do Papai Noel

Local: Praça Siqueira Campos

14/12 – 10h

* Espetáculo “Estupendo Circo Di Sóladies”

Local: Jardim de Baixo

15/12 – 14h

* 5º Festival da Música Sertaneja

* Feira de Artesanato: arte por toda parte

Local: Estação Cultura

16/12 – 20h

* Abertura da Casinha do Papai Noel

*Banda Carlos Gomes

* Coral Municipal de Jahu

* Coral “Vivendo bem a idade que tem”

Local: Praça da República (Jardim de Baixo)

17/12 – 20h

* Apresentação banda Rasta La Vista

Local: Praça da República (Jardim de Baixo)

18/12 – 20h

* Tributo ao Maluco Beleza com grupo Letras e Sons

Local: Praça da República (Jardim de Baixo)

19/12 – 20h

* Banda Flor de Abóbora

Local: Praça da República (Jardim de Baixo)

20/12 – 20h

* Punkids: banda Griswolds

Local: Praça da República (Jardim de Baixo)

21/12 – 20h

* Banda Barulhinho Bom

Local: Praça da República (Jardim de Baixo)

22/12 – 16h

* Show “Rock de Fim de Ano” com Avisavizinha e convidados

Local: Parque do Rio Jahu