Santa Casa recebe prêmio por tratamento em AVC

| Luiz Carlos de Oliveira

Na noite da última segunda-feira (02/12) a Santa Casa de Jahu recebeu em evento oficial a placa do Projeto “Angels”, certificando equipes altamente treinadas para o atendimento de urgências com pacientes de AVC (Acidente Vascular Cerebral) concedido pelo Grupo Boehringer Ingelhein.

O evento aconteceu no Espaço Cultural e contou com as equipes médicas, enfermagem, interdisciplinar, mesa diretora e administraiva, SAMU; representantes da Boehringer e o médico e docente da Unesp de Botucatu, Dr. Rodrigo Bazan.

Na ocasião, a importância do desenvolvimento e aplicação dos protocolos para atendimento de urgências de AVC, foram destacados pelo neurologista da Santa Casa, Dr. Jonas Bernardes de Lima Filho e pela enfermeira e supervisora do Pronto Socorro, Cristiane Veroneze.

“Essa capacitação é de fundamental importância, os profissionais precisam estar preparados para identificar os primeiros sinais de AVC e ter rapidamente o diagnóstico desse paciente. Isso fará toda a diferença para salvar a vida do paciente e proporcionar um nível de recuperação superior aos protocolos convencionais”, destaca o neurologista.

Dr. Rodrigo Baza, médico e doente da Unesp de Botucatu, pontuou a importância dada às urgências que envolvem os pacientes com AVC e parabenizou a provedoria e a mesa diretora da Santa Casa de Jahu, pelo empenho junto aos profissionais das áreas competentes para que a projeto “Angels” se tornasse uma realidade, beneficiando inúmeros pacientes.

A representante da Boehringer, Karla Trevisan realizou a entrega da bolsa com o Kit de suporte de vida para urgências de AVC e da placa, para gerente administrativa Scila A. Pascolatte Carretero.

A Santa Casa de Jahu conta com uma equipe médica de neurocirurgia e neuroclínica altamente qualificada:

Dr. Pedro Paulo Zuliani Thimóteo da Silva

Dr. José Ricardo Guimarães Tolói

Dr. Carlos Alexandre Aguiar Moreira

Dr. Vinícius Coralino dos Reis Pereira

Dr. Jonas Bernardes de Lima Filho

Dr. Gabriel Pinheiro Módolo

O que é Projeto Angels?

O Projeto Angels é uma iniciativa mundial de aperfeiçoamento no atendimento a pacientes com Acidente Vascular Cerebral agudo, proposta pela Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares.

O objetivo do Projeto é a sensibilização e a capacitação do reconhecimento do AVC não só pela equipe assistencial, mas também pelo setor administrativo. Quando há melhor reconhecimento dos sinais e sintomas do AVC pelas pessoas, o tratamento é favorecido e o paciente sempre tem mais chances de recuperação.

O Projeto Angels possui várias etapas: primeiramente, há uma visita diagnóstica para conhecimento dos processos de qualidade e como é feito o atendimento na teoria e na prática. Em seguida, são elaborados os treinamentos teóricos de capacitação de todos os núcleos envolvidos (o que foi realizado no Complexo Hospitalar) e, posteriormente, há um trabalho de monitoria mensal durante 1 semestre para que o hospital possa conquistar a certificação.