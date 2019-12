HAC faz prevenção do câncer de pele

No Brasil, país tropical com temperaturas que variam de 18 a 28 graus, em média, o tipo de câncer mais comum é o de pele, cujo principal fator de risco é a exposição excessiva ao sol. Para alertar sobre os sinais da doença, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) promove a campanha Dezembro Dourado.

Referência em oncologia, o Hospital Amaral Carvalho (HAC), mantém um programa contínuo de prevenção do melanoma, o tipo mais agressivo de câncer de pele. A equipe apoia a campanha e ressalta a importância de medidas preventivas e do diagnóstico precoce, que aumenta as chances de cura.

Estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca) revelam que, anualmente, são diagnosticados 180 mil casos novos. Os vilões são os raios ultravioleta emitidos pelo sol, que prejudicam a pele e podem causar o câncer. Pessoas de pele clara ou que trabalham ou permanecem por longos períodos expostas ao sol, integram o grupo de risco.

De acordo com a dermatologista do HAC, Ana Gabriela Salvio, hábitos simples, como o uso diário de protetor solar e óculos de sol, fazem a diferença e ajudam a prevenir a doença. “A pele é o maior órgão do nosso corpo e, desde a infância, acumula toda a radiação que recebemos. Em longo prazo, os danos podem ser irreversíveis, por isso, o cuidado deve ser diário”, afirma.

A médica explica que é importante ficar atento e procurar um médico ao notar qualquer lesão suspeita ou alteração na pele, especialmente ao surgimento de pintas pretas, assimétricas e com bordas irregulares, que apresentam mais de uma coloração e com diâmetro superior a um centímetro. “Esse tipo de lesão pode ser um sinal de alerta para o melanoma”, destaca.

Fique atento às recomendações

- Use protetor solar todos os dias, mesmo quando nublado, e reaplique a cada duas horas ou sempre que houver transpiração ou contato com água;

- Evite a exposição ao sol sem proteção, especialmente nos horários mais intensos, das 10h às 16h;

- Use chapéu, óculos escuros, camisas de manga longa, filtro solar, guarda-sol ou barracas sempre que estiver ao ar livre, e procure sempre por uma sombra;

- Os danos dos raios ultravioletas são acumulativos, por isso, proteja bebês e crianças da exposição solar. Bebês acima de seis meses já devem usar protetor solar infantil com Fator de Proteção Solar (FPS) para raios UVB de, no mínimo, 30 e com proteção UVA, no mínimo 10. Nesses casos, é recomendado aplicar protetor solar de amplo aspecto, hipoalergênico, que não irrita a pele e é fácil de passar;

- Fique atento ao comprar protetores solares, pois, nem todos os produtos protegem contra os raios UVA e UVB. Procure por produtos que declaram sua ampla proteção na embalagem. Os mais eficientes possuem as siglas PPD e FPS. Além disso, é importante optar por produtos de marcas confiáveis ou conforme indicação médica, para garantir que tenham os elementos que permitam uma proteção eficaz e completa.

Orientação o ano todo

O Amaral Carvalho mantém o Programa de Prevenção do Melanoma desde 2007, com atendimento contínuo durante o ano, em esquema de atendimento itinerante nas unidades básicas de saúde de Jaú e em um posto fixo no próprio hospital. Pessoas com lesões suspeitas de melanoma recebem orientações da equipe especializada. “Esse serviço aumentou os índices de cura, pois facilitou o diagnóstico precoce das lesões malignas de pele e o tratamento no centro de referência. Desde o início das atividades, observamos o aumento do diagnóstico de casos iniciais e a diminuição dos casos avançados de melanoma”, explica a dermatologista.

A equipe desenvolve também projetos na cidade, como atividades lúdicas e educativas para alunos do ensino fundamental, triagem de pacientes em asilos, palestras e orientações a estudantes e profissionais, como cabeleireiros e barbeiros, para detecção precoce da doença.

Serviço

Programa de Prevenção do Melanoma – HAC

Rua Rui Barbosa, 374 – Jaú/SP

Telefone: (14) 3602-1241

Atendimento de segunda a sexta-feira, 10h30 às 16h30, e sábado, das 8h às 12h.