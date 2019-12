Bancos em Jaú terão uma hora a mais de expediente

A partir do dia 3 de fevereiro de 2020 as agências bancárias em Jaú terão uma hora a mais de atendimento ao público. Isso é o que consta da resposta enviada pela Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) ao requerimento do presidente da Câmara, vereador José Carlos Borgo, solicitando a ampliação do horário. Em vez de funcionar para o público das 10h às 15h, como acontece agora, os bancos passarão a atender das 10h às 16h.

Atendendo a pedidos de empresários, da população e da Associação Comercial e Industrial de Jaú, o presidente Borgo mandou ofício à Febraban, em 30 de setembro último, solicitando a extensão do expediente em mais uma hora, como já acontece em muitas cidades. No documento, Borgo apresentou um perfil da região de Jaú, com cerca de 500 mil habitantes, e que seria muito importante a extensão do horário de atendimento até às 16h.

Na resposta da Febraban, datada de 2 de dezembro último, assinada pelo diretor de Políticas de Negócios e Operações, Leandro Vilain João, e pelo diretor-adjunto de Operações, Walter Tadeu Pinto de Faria, a Febraban informa que “após análise feita pelos bancos que possuem agências em Jaú, foi entendimento que a partir de 3 de fevereiro de 2.020 as agências bancárias passarão a ter o horário de atendimento estendido até às 16h”.