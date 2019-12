Fique Sabendo será de 2 a 7 de dezembro

No dia 1º de dezembro, cidadãos de todo o mundo voltam os olhares para a importância do combate a doenças sexualmente transmissíveis. Instituída como o Dia Mundial de Combate a Aids, a data pretende incentivar cidadãos a realizarem os exames de detecção do vírus.

Em Jahu, a 12ª Campanha Estadual “Fique Sabendo”, promovida em sintonia com as ações promovidas pelo Ministério da Saúde, será realizada pela Prefeitura de Jahu por meio da Secretaria de Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica e Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) entre os dias 02 e 07 de dezembro.

Segundo a diretora da Vigilância Epidemiológica, Leila Garcia Rossi, o objetivo da campanha é estimular a população a realizar o teste de AIDS e Sífilis, principalmente pessoas com vida sexual ativa, pessoas que nunca realizaram o teste na vida e pertencem aos grupos mais atingidos por essas doenças. “No caso do HIV, a testagem é a porta de entrada nesta cadeia de cuidado contínuo de prevenção, diagnóstico, vinculação, tratamento, retenção e supressão viral do HIV. E, no caso da sífilis, a testagem oportuniza o diagnóstico e tratamento de uma doença muitas vezes silenciosa”.

Ainda conforme Leila, nesse período, serão realizados gratuitamente testes rápidos de HIV e Sífilis visando o diagnóstico precoce da doença e, assim, possibilitando o tratamento imediato e prevenção. “A ação será realizada no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) (localizado junto à Políclínica do Jardim Pedro Ometto, situado à Avenida Comendador José Maria de Almeida Prado, 628, Jardim Pedro Ometto). No período de 02 a 06 de dezembro (segunda à sexta-feira, respectivamente), o horário para realização dos testes rápidos será das das 8h às 20h. Já no dia 07 de dezembro (sábado), o horário será das 7h às 17h. Os atendimentos são rápidos, confidenciais e sigilosos. Para a realização do exame, é necessário que a pessoa leve um documento com foto, cartão SUS e um comprovante de residência”.

Serviço

12ª Campanha “Fique Sabendo” - realização gratuita de testes rápidos de HIV e Sífilis

Período: de 02 à 07 de dezembro