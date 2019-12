Paciente do HAC recebe prótese feita em impressora 3D

O cirurgião dentista Cassiano Alves Ferreira Neto coloca a prótese no paciente. | Comunicação HAC

Nesta sexta-feira (22/11) Antonio Augusto Cardoso de Almeida Leite, de 72 anos, começa uma nova vida. Depois de um ano de uma cirurgia oncológica em que foi necessário mutilar parte da face, o aposentado recebeu uma prótese já confeccionada com molde da impressora 3D.

O paciente, que chegou com óculos de sol e boné, saiu do consultório com um sorriso ainda tímido e com óculos apenas de grau. “Antes, eu não queria sair de casa. Saía só à noite e com óculos grandes para cobrir bem”, comenta.

O Hospital Amaral Carvalho desenvolve, em parceria com a Fundação Rotária e a empresa de soluções tecnológicas TRÍON, de Brasília/DF, o Projeto Faces, coordenado pelo cirurgião dentista Cassiano Alves Ferreira Neto, que tem como objetivo ofertar gratuitamente próteses para pacientes que passaram por tratamento de câncer na região da face. A iniciativa visa adquirir impressoras 3D para produção dos moldes, antes esculpidos à mão pelo cirurgião. A prótese do Sr. Antonio foi confeccionada com uma impressora cedida pela empresa parceira. “A impressora foi cedida para que eu pudesse já fazer o treinamento e aprender como fazer o trabalho”, comenta Ferreira Neto. Além dessa, outras duas próteses nasais foram produzidas já com a nova tecnologia.

As próteses bucomaxilofaciais devolvem ao paciente a segurança ao comer, falar, sorrir e promovem melhora na autoestima e reinserção social. Com as impressoras 3D e todos os equipamentos desse projeto, as peças serão oferecidas aos pacientes de forma gratuita e com muito mais rapidez e precisão.