Negros comemoram 10 anos de feriado da Consciência Negra

Deposição de coroa de flores no monumento a Zumbi

O Dia da Consciência Negra , ou o Dia de Zumbi dos Palmares, foi celebrado nesta quarta-feira em Jaú com um ato cívico junto ao monumento do líder negro, na rotatória do início da avenida Dr. Quinzinho, em frente ao prédio da Justiça do Trabalho. Compareceram representantes das entidades negras da cidade, secretários municipais, professores, além de alguns vereadores.

Desta vez destacou-se os 10 anos da lei municipal, sancionada pelo então prefeito Oswaldo Franceschi, que tornou feriado municipal o Dia da Consciência Negra em Jaú. Esse foi o tom dos pronunciamentos, tanto de Marcial Augusto Lopes, da Associaçao Cultural e Esporte Afro-Amukenguê e da ialorixa Lúcia. Também falaram no ato representante da Secretaria de Educação e a secretária de Cultura e Turismo, Carolina Panini.

Após apresentações de capoeira, danças e poesia, aconteceu a deposição de uma coroa de flores no monumento a Zumbi dos Palmares, no centro da rotatória.

A programação da Consciência Negra em Jaú prossegue até o próximo dia 26. Nesta quinta-feira (21), acontece no Cine Municipal a exibição do filme “Besouro”. Depois, às 18h, na Casa Rosa (avenida Ana Claudina, 447), haverá a Oficina de Turbantes, a exibição de dois filmes , “Parece Comigo” e “Uma Escolha”, e na sequência uma roda de conversa sobre os filmes.