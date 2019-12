Dória reduz para 3,5% ICMS do calçado

Governador João Dória e Henrique Meirelles

O governador João Dória anunciou nesta terça-feira (26/11), em Franca, a redução do ICMS para o setor calçadista de 7% para 3,5%. Ele estava acompanhado do secretário estadual da Fazenda, Henrique Meirelles. Como disse Dória, a medida vem beneficiar grandemente os polos calçadistas paulistas de Franca, Birigui e Jaú.

O presidente do Sindicato das Indústrias de Calçados de Jaú, Caetano Bianco Neto, que esteve em Franca, recebeu com euforia o anúncio. “É a coroação de uma luta que fizemos desde que o governador tomou posse e que vinha de anos, também com os governos anteriores. Apresentamos um estudos com mais de 200 páginas sobre os polos de Jaú, Franca e Birigui, depois de mais de seis meses de discussão, ele nos atendeu”, disse.

Além disso, conforme Bianco zerou o ICMS para os fornecedores do setor no Estado “e nós vamos dar de crédito para o lojista no Estado 12% e estávamos dando 7,5%. Sem dúvida é uma notícia muito boa”.

Para o presidente do sindicato patronal, a redução do ICMS “vai colocar Jaú novamente no jogo”. “Nós tínhamos saído do jogo, perdendo clientes para os produtores de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, tinham condição fiscal muito melhor que a nossa. Fomos perdendo nossos clientes. Agora, entramos no jogo e vamos ter condições de competir com esses estados.”

Bianco disse que o setor agora precisa voltar a ter a sua pujança. Ele chamou os empresários do setor para o sindicato, “pois precisamos estar juntos”. Ele disse que não tem dúvida que a medida terá efeito sobre o aumento da produção de calçados em Jaú e, consequentemente, o aumento da mão de obra para o setor.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados de Jaú, Waldomiro Jacinto, também ficou satisfeito. “Nós recebemos essa notícia com grande alegria, porque acreditamos que isso vai gerar mais postos de trabalho. Esperamos que eles (os industriais) voltem a abrir postos de trabalho formais, e não informais, irregulares. A expectatva nossa é boa”.